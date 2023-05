Les lundis de La Chapelle-aux-Saints – conférences scientifiques Cinéma l’Uxello, 17 juillet 2023, .

Ces jours là, il est proposé des conférences animées par des scientifiques renommés. Elles sont tout public. Réservation fortement conseillée..

2023-07-17 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-17 . 5.5 EUR.

Cinéma l’Uxello

Vayrac 46110 Lot Occitanie



On these days, lectures by renowned scientists are offered. They are open to the public. Reservation strongly advised.

Estos días se ofrecen conferencias de científicos de renombre. Están abiertas al público. Se recomienda encarecidamente reservar.

An diesen Tagen werden Vorträge angeboten, die von bekannten Wissenschaftlern geleitet werden. Sie sind für jedermann zugänglich. Eine Reservierung wird dringend empfohlen.

