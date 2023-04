Pays d’Art et d’Histoire : Conférence – Découvertes Archéologiques Récentes dans la Vallée de la Dordogne Rdv : sera donné à l’inscription, 26 mai 2023, Vayrac.

Evelyne Billaud et David Crescentini, responsables d’opération de la cellule archéologique du Département du Lot proposent un aperçu des dernières découvertes archéologiques réalisées au nord du Lot.

De Souillac au château de Taillefer, en passant par les travaux de la déviation de Vayrac, les chantiers archéologiques apportent de nouvelles connaissances sur le patrimoine de la vallée de la Dordogne.

En partenariat avec la cellule archéologique du Département du Lot.

Durée : 1h30

Billet en vente dans les Offices de tourisme de la vallée de la Dordogne et sur site internet pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné sur le billet de réservation. Gratuit.

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 19:30:00. EUR.

Rdv : sera donné à l’inscription

Vayrac 46110 Lot Occitanie



Evelyne Billaud and David Crescentini, in charge of operations for the archaeological unit of the Lot Department, offer an overview of the latest archaeological discoveries made in the north of the Lot.

From Souillac to Taillefer Castle, via the work on the Vayrac bypass, the archaeological sites provide new knowledge about the heritage of the Dordogne Valley.

In partnership with the archaeological unit of the Lot Department.

Duration : 1h30

Tickets on sale in the tourist offices of the Dordogne valley and on the website pays-vallee-dordogne.com

Appointment given on the reservation ticket. Free

Evelyne Billaud y David Crescentini, responsables de la unidad arqueológica del Departamento del Lot, ofrecen una panorámica de los últimos descubrimientos arqueológicos realizados en el norte del Lot.

De Souillac al castillo de Taillefer, pasando por las obras de la variante de Vayrac, los yacimientos arqueológicos aportan nuevos conocimientos sobre el patrimonio del valle del Dordoña.

En colaboración con la unidad arqueológica del Departamento del Lot.

Duración: 1h30

Venta de entradas en las Oficinas de Turismo del Valle del Dordoña y en el sitio web pays-vallee-dordogne.com

Punto de encuentro indicado en el billete de reserva. Gratis

Evelyne Billaud und David Crescentini, Leiter der archäologischen Abteilung des Departements Lot, bieten einen Überblick über die neuesten archäologischen Entdeckungen im Norden des Departements Lot.

Von Souillac über das Schloss Taillefer bis hin zu den Arbeiten an der Umgehungsstraße von Vayrac bringen die archäologischen Baustellen neue Erkenntnisse über das Kulturerbe des Dordogne-Tals.

In Partnerschaft mit der archäologischen Zelle des Departements Lot.

Dauer: 1,5 Stunden

Fahrkarten sind in den Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals und auf der Website pays-vallee-dordogne.com erhältlich

Auf dem Reservierungsticket angegebener Treffpunkt. Kostenlos

