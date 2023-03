Pays d’Art et d’Histoire : Balade Musicale Odysée Dordonha Vayrac Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Lot Vayrac . L’odyssée Dordonha est une aventure qui nous invite à la découverte du monde des gabarriers sur la Dordogne au cours de laquelle nous vous proposons de découvrir les chants, musiques et récits traditionnels recueillis sur les bords de la rivière. Deux musiciens, Xavier Vidal et Olivier Bayle vous emmènent pour une promenade toute en musique sur les berges de la Dordogne.

En partenariat avec le service développement territorial de Cauvaldor.

Retrouvez le programme complet de cette journée sur https://odyssee-dordonha.fr/ 1h30. Gratuit, sur inscription sur notre site internet www.pays-vallee-dordogne PAHCVD

