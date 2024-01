Rassemblement autos anciennes et Yougtimers en tous genres. Vayrac, dimanche 3 mars 2024.

Rassemblement autos anciennes et Yougtimers en tous genres. Vayrac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03

Le Retrowin vayracois organise un accueil de voitures anciennes et yougtimers en tous genres. Inauguration avec le FFVE (fédération française des véhicules anciens) d’une plaque référente VVA village et villes accueil véhicules anciens en présence des autorités, un apéritif sera servi vers11h30 à l’issue de la

cérémonie officielle dans la salle des fêtes, et toujours des voitures anciennes en statique et le café offert.

Manifestation statique de voitures anciennes, un café offerts de 9h à 14h30

Place de la mairie

Vayrac 46110 Lot Occitanie



L’événement Rassemblement autos anciennes et Yougtimers en tous genres. Vayrac a été mis à jour le 2024-01-14 par OT Vallée de la Dordogne