Eglise Saint-Pierre, le vendredi 20 mai à 21:00

Le choeur d’hommes “Vaya con Dios” confirme l’organisation d’un concert de polyphonie (chants basques et espagnols) en l’Eglise Saint-Pierre à Bègles, le vendredi 20 mai 2022 à 21 heures. Ce récital comporte une vingtaine de polyphonies toutes respectueuses du site particulier d’une église. Le choeur d’hommes “Vaya con Dios” se produit régulièrement en église dans lesquelles, il apprécie tout particulièrement l’acoustique et interpréter ses chants a capella ou bien accompagnés par une formation très restreinte. Ce choeur a été invité en 2008, à participer à l’enregistrement d’un double CD, cantate dédiée à Sainte Bernadette lors du 150ème anniversaire des apparitions à Lourdes. D’autre part, il travaille en partenariat avec Radio Présence depuis le début de son existence. Le groupe est composé d’une vingtaine de chanteurs et de trois musiciens. La prestation dure environ 1h30.

10 EUROS, gratuit pour les moins de 14 ans

Choeur d’hommes à 4 voix privilégiant les chants basques et espagnols Eglise Saint-Pierre place du Général de Gaulle 33130 BEGLES Bègles Hourcade Gironde

2022-05-20T21:00:00 2022-05-20T22:30:00

