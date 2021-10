Orléans Place Albert Camus,Orléans Loiret, Orléans Vaxibus Skyrock Place Albert Camus,Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Vaxibus Skyrock Place Albert Camus,Orléans, 6 octobre 2021, Orléans. Vaxibus Skyrock

du mercredi 6 octobre au jeudi 7 octobre à Place Albert Camus, Orléans

Associée au ministère des Solidarités et de la Santé, la radio Skyrock a mis en place le Vaxibus, un dispositif de vaccination itinérant dont l’objectif est d’aller chercher les adolescents de 12 à 17 ans. Débutée ce lundi 13 septembre, l’opération se poursuivra jusqu’au 9 octobre. Le temps de sillonner la France de ville en ville, 17 au total, « choisies par le ministère car il y avait un plus faible taux de vaccination ou parce qu’il y avait une mobilisation à faire. » Une fois vaccinés, les jeunes pourront enregistrer dans un studio dédié aménagé dans le Vaxibus, une remorque de poids lourd, des dédicaces relayées ensuite sur les réseaux sociaux et dont les meilleures seront même diffusées sur Skyrock.

Gratuit

dispositif de vaccination itinérant Place Albert Camus,Orléans Place Albert Camus, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T12:00:00 2021-10-06T20:00:00;2021-10-07T12:00:00 2021-10-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Place Albert Camus,Orléans Adresse Place Albert Camus, Orléans Ville Orléans lieuville Place Albert Camus,Orléans Orléans