Vavuni Kulam Beaune, 31 janvier 2023, Beaune.

10 20 EUR Dans Vavuni Kulam, à travers une chorégraphie autobiographique qui convoque des langages issus de la danse

contemporaine, des danses tamoules et du hip-hop, on suit la quête identitaire du personnage Ganesh.

Il décortique sa double culture, les contradictions, les écartèlements et les inconforts qui en résultent, mais aussi

la recherche de langage capable de traduire cette identité hybride.

Sarath Amarasingam prend la parole, entre fiction et réalité, et nous convie dans son cheminement pour une tentative de résilience dansée.

conception chorégraphie et interprétation Sarath Amarasingam, création musique et musicien Jean-Noël Françoise, création lumière Christophe Forey, assistante chorégraphie Lulla Chourlin, dramaturgie Jalie Barcilon, scénographie Laura Reboul, regard extérieur Nathalie Pernette

theatre@mairie-beaune.fr +33 3 80 24 55 61 https://theatredebeaune.com/

