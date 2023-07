Fête du 15 août à Vaux Vaux Valence-en-Poitou, 15 août 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Vide grenier, randonnée pédestre, marché de producteurs, repas champêtre, animation musicale par le groupe « Elle et les Jeans »

Feux d’artifice à 23h..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Vaux

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market, walking trail, farmers’ market, country-style meal, musical entertainment by the group « Elle et les Jeans »

Fireworks at 11pm.

Mercadillo, ruta de senderismo, mercado agrícola, comida campestre, animación musical a cargo del grupo « Elle et les Jeans »

Fuegos artificiales a las 23.00 h.

Flohmarkt, Wanderung, Bauernmarkt, ländliches Essen, musikalische Unterhaltung durch die Gruppe « Elle et les Jeans »

Feuerwerk um 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou