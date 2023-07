LES P’TITES PÉPITES DE L’ANJOU BLEU – VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE VAUX À MIRÉ Vaux Miré, 17 août 2023, Miré.

Miré,Maine-et-Loire

Les P’pites Pépites de l’Anjou bleu vous propose la visite guidée du château de Vaux à Miré,le jeudi 22 août 2023 à 15h..

Vaux

Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les P’pites Pépites de l’Anjou bleu offers a guided tour of the Château de Vaux in Miré, on Thursday August 22, 2023 at 3pm.

Les P’pites Pépites de l’Anjou bleu le invita a una visita guiada al Castillo de Vaux en Miré el jueves 22 de agosto de 2023 a las 15:00 horas.

Les P’pites Pépites de l’Anjou bleu bietet Ihnen am Donnerstag, den 22. August 2023 um 15 Uhr eine Führung durch das Château de Vaux in Miré an.

Mise à jour le 2023-07-12 par eSPRIT Pays de la Loire