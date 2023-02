CONCOURS DE BELOTE SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE Vaux-et-Chantegrue Catégories d’Évènement: Doubs

Vaux-et-Chantegrue

CONCOURS DE BELOTE SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE, 25 février 2023 20:30, Vaux-et-Chantegrue. Samedi 25 février, 20h30 Sur place Tarif : 12€ et Repas : 8€ lac-remoray-vaux.fc@lbfc-foot.fr, https://www.facebook.com/fclacremorayvaux, 0670124709

Concours de Belote organisé par le club de foot du FC LAC REMORAY VAUX le samedi 25 février à 20h30 à Vaux et Chantegrue à la salle des fêtes. Ouverture à partir de 19h30. Concours de Belote organisé par le club de foot du FC LAC REMORAY VAUX le samedi 25 février à 20h30 à Vaux et Chantegrue à la salle des fêtes. Ouverture des portes dès 19h30.

Tarif 12€ et repas à 8€.

Nombreux lots (jambons, bons repas, voyages Conifer, paniers garnis, ….) SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE pyramide VAUX ET CHANTEGRUE 25160 Vaux-et-Chantegrue Doubs samedi 25 février – 20h30 à 23h59

Détails Heure : 20:30 - 23:59 Catégories d’Évènement: Doubs, Vaux-et-Chantegrue Autres Lieu SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE Adresse pyramide VAUX ET CHANTEGRUE Ville Vaux-et-Chantegrue lieuville SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE Vaux-et-Chantegrue Departement Doubs

SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE Vaux-et-Chantegrue Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaux-et-chantegrue/

CONCOURS DE BELOTE SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE 2023-02-25 was last modified: by CONCOURS DE BELOTE SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE 25 février 2023 20:30 SALLE DES FETES DE VAUX ET CHANTEGRUE Vaux-et-Chantegrue

Vaux-et-Chantegrue Doubs