Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais Rhône, Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais côté nature Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

Vaux-en-Beaujolais

Vaux-en-Beaujolais côté nature Vaux-en-Beaujolais, 18 septembre 2021, Vaux-en-Beaujolais. Vaux-en-Beaujolais côté nature 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-18 17:15:00 17:15:00 place du petit tertre RDV devant l’Office du tourisme

Vaux-en-Beaujolais Rhône Vaux-en-Beaujolais Entre lecture de paysage, description géologique et botanique, laissez-vous charmer par cette escapade d’un peu plus de 2 kilomètres. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaux-en-Beaujolais Autres Lieu Vaux-en-Beaujolais Adresse place du petit tertre RDV devant l’Office du tourisme Ville Vaux-en-Beaujolais lieuville 46.05605#4.59264