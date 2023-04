Festival Remp’Arts : Racontons ensemble Roméo et Juliette Vaux Catégories d’Évènement: Allier

Allier . EUR Dans la belle ville de Vérone, de vieilles querelles opposent farouchement deux familles : les Capulet et les Montaigue. Au milieu des batailles, Roméo et Juliette, enfants uniques de ces deux clans, vont tomber amoureux. Vaux

