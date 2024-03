Vauville/50 : Chantier de ramassage de nettoyage de la réserve naturelle de la mare de Vauville Réserve naturelle de la mare de Vauville Vauville, samedi 30 mars 2024.

Créée depuis 1976, la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville est située en bordure littorale. Cette réserve reconnue pour sa faune et sa flore diversifiée est constituée d’une grande mare d’eau douce séparée de la mer par un étroit cordon dunaire.

Du fait de sa position littorale, chaque hiver, la réserve est soumise aux aléas climatiques et recueille les déchets déposés par la mer et le vent.

Les macro-déchets (bouteilles en plastique, verres, polystyrènes…) sont des éléments perturbateurs du milieu, des espèces et du paysage.

C’est pourquoi le Groupe Ornithologique Normand gestionnaire de la réserve de Vauville depuis 1983 organise un chantier bénévole de nettoyage de la réserve naturelle.

Renseignements et inscriptions au 02 33 08 44 56 ou à reservenaturellevauville@gonm.org

Renseignements et inscriptions au 02 33 08 44 56 ou à reservenaturellevauville@gonm.org

Réserve naturelle de la mare de Vauville Le Grand Thot 50440 Vauville