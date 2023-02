12 eme PRINTEMPS DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS EN PETITE CAMARGUE vauvert Vauvert Catégories d’Évènement: Gard

Vauvert

12 eme PRINTEMPS DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS EN PETITE CAMARGUE vauvert, 11 mars 2023, Vauvert. 12 eme PRINTEMPS DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS EN PETITE CAMARGUE 11 – 26 mars vauvert

gratuite

Les actions mises en place en Mars et sur la semaine d’éducation contre le Racisme par le Collectif du PRINTEMPS vauvert Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:00:00+01:00

2023-03-26T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Vauvert Autres Lieu vauvert Adresse Vauvert Ville Vauvert Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville vauvert Vauvert Departement Gard

vauvert Vauvert Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vauvert/

12 eme PRINTEMPS DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS EN PETITE CAMARGUE vauvert 2023-03-11 was last modified: by 12 eme PRINTEMPS DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS EN PETITE CAMARGUE vauvert vauvert 11 mars 2023 Vauvert vauvert Vauvert

Vauvert Gard