Balade en paddle et coucher de soleil Vauveix Royère-de-Vassivière, 24 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Balade en stand up paddle encadrée par un moniteur pour profiter d’une initiation au paddle et du coucher de soleil sur le lac, et des merveilles que le site a à nous offrir, en famille ou entre amis. Accessible aux personnes handicapées..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 21:00:00. EUR.

Vauveix

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Stand up paddle ride with an instructor to enjoy an initiation to paddle and the sunset on the lake, and the wonders that the site has to offer, with family or friends. Accessible to disabled people.

Disfrute de una iniciación al surf de remo con un instructor, contemple la puesta de sol sobre el lago y disfrute de las maravillas que ofrece el lugar, en familia o con amigos. Accesible para discapacitados.

Von einem Lehrer betreute Stand-up-Paddle-Tour, bei der Sie eine Einführung in das Paddeln erhalten und den Sonnenuntergang über dem See und die Wunder, die der Ort zu bieten hat, mit der Familie oder mit Freunden genießen können. Zugänglich für Menschen mit Behinderungen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Lac de Vassivière