Vautour au fil de la frontière

2022-08-01 10:00:00 – 2022-08-01 13:30:00 EUR 12 Une belle ambiance montagnarde, un panorama exceptionnel, l’ombre des vautours au dessus des troupeaux en estive … tout cela proche de St Etienne de Baïgorry et à peine à 700 mètres d’altitude ! Voici quelques ingrédients qui composent cette randonnée attrayante avec faible dénivelé. Nous cheminerons sur un sentier dominant le ravin d’Ispéguy, juste en dessous de barres rocheuses, où nous aurons peut être la chance d’apercevoir des vautours fauves. Afin de boucler notre balade, nous suivrons un sentier frontalier qui dévoile les paysages Navarrais.

