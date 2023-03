AU CHŒUR DE LA MARE Vautorte Vautorte Catégories d’Évènement: Mayenne

Mayenne Vautorte . À la nuit tombée, la mare s’éveille ; grenouilles et autres crapauds s’appellent, paradent et s’accouplent. Partons à leur rencontre, en toute discrétion bien sûr ! 200 m aller-retour. Sortie adaptée aux enfants dès 6 ans accompagnés. Lampe indispensable

Appareil photo recommandé

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement

02 43 02 97 56 +33 2 43 02 97 56 Vautorte

