Concours de coinche VAURES Beauzac, 16 décembre 2023 14:00, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Concours de Coinche à la Boule riveraine de Vaures. De nombreux lots à gagner. Filets garnis pour tous. Ouverture à 14h, début des parties à 14h30..

2023-12-16 14:00:00

VAURES

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Coinche competition at the Boule riveraine de Vaures. Many prizes to be won. Filled nets for all. Opening at 2pm, games start at 2:30pm.

Concurso de monedas en la Boule riveraine de Vaures. Muchos premios. Redes llenas para todos. Inauguración a las 14:00 y comienzo de los partidos a las 14:30.

Coinche-Wettbewerb in der Boule riveraine de Vaures. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Filets garnis für alle. Eröffnung um 14 Uhr, Beginn der Spiele um 14.30 Uhr.

