Balade en pleine conscience le long des gorges du Ramel vaures Beauzac, 2 novembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Reconnectez-vous à la nature et à vous-même lors de la balade en pleine conscience le long des gorges du Ramel et de la chapelle du Fraisse. Expérience, alliant pleine conscience et bien-être dans la nature. Pour adulte. Réservation à l’Office de Tourisme.

2023-11-02 13:30:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. .

vaures

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Reconnect with nature and yourself on a mindfulness walk along the Gorges du Ramel and the Chapelle du Fraisse. An experience combining mindfulness and well-being in nature. For adults. Book at the Tourist Office

Reconecta con la naturaleza y contigo mismo en un paseo de mindfulness por las gargantas del Ramel y la capilla Fraisse. Una experiencia que combina mindfulness y bienestar en la naturaleza. Para adultos. Reserva en la Oficina de Turismo

Verbinden Sie sich bei einem Achtsamkeitsspaziergang entlang der Ramel-Schlucht und der Fraisse-Kapelle wieder mit der Natur und mit sich selbst. Erfahrung, die Achtsamkeit und Wohlbefinden in der Natur verbindet. Für Erwachsene. Reservierung im Fremdenverkehrsamt

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron