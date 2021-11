Vauréal Vauréal Val-d'Oise, Vauréal Vauréal : le marché Gratiferia 100 % gratuit Vauréal Vauréal Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Ce samedi 27 novembre, de 10h à 17h, la Ville de Vauréal organise une nouvelle édition du marché solidaire et responsable Gratiferia. “Mouvement de consommation alternative et de partage sur la place publique”, ce marché est totalement gratuit puisque les visiteurs peuvent récupérer ce qu’ils souhaitent, sans contrepartie financière ou matérielle. Vêtements, livres, jouets, vaisselle ou encore savoir-faire seront proposés. Tout ce qui n’aura pas trouvé preneur sera mis à disposition des habitants dans une cabine située à l’Agora ou reversés à une recyclerie locale. ? Rendez-vous à l’Agora et place des amoureux.

Entrée libre et gratuite

