Geoff Tate + C.O.P Uk LE FORUM, 10 novembre 2023, VAUREAL.

Geoff Tate + C.O.P Uk LE FORUM. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Le Forum présente Venez fêter les 35 ans de l’album Operation:Mindcrime de Queensrÿche dans le nouveau Forum de Vauréal avec Geoff Tate ! Geoff Tate, connu comme la voix originale de Queensrÿche, offre du métal pur et progressif. « Operation:Mindcrime », l’album le plus réussi de l’histoire de Queensrÿche, fête ses 35 ans en 2023. Pour célébrer cet anniversaire, Geoff Tate tournera dans toute l’Europe, y compris à Vauréal, le Vendredi 10 Novembre 2023 ! Faites l’expérience du vrai métal et venez découvrir Geoff Tate. En savoir plus : Accueil billetterie et ouverture de bar : 19:30 Ouverture de la salle : 20:00 Placement libre / Places assises non garanties Geoff Tate Geoff Tate

Votre billet est ici

LE FORUM VAUREAL BOULEVARD DE L’OISE Val-DOise

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici