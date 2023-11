The Amy Winehouse Band CENTRE CHARLIE CHAPLIN, 29 mars 2024, VAULX EN VELIN.

The Amy Winehouse Band CENTRE CHARLIE CHAPLIN. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:00 (2024-03-24 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

LE CASINO BARRIÈRE DE DEAUVILLE (L-R-22-3779/3967/3969) EN ACCORD AVEC GERARD DROUOT présente ce spectacle : Amy Winehouse, l’icône de la soul à la voix envoûtante était pour beaucoup la plus grande artiste de sa génération. « Back To Black », « Rehab », « Love Is a Losing Game », « I’m No Good » … Revivez les plus grands succès d’Amy Winehouse lors d’un concert unique avec son groupe d’origine ! Dirigé par le bassiste Dale Davis, son ami de toujours, le band est complété par l’incroyable chanteuse Bronte Shande. Venez vivre un voyage émouvant, célébrant l’incroyable recueil des chansons d’Amy Winehouse avec les musiciens qui la connaissaient le mieux, qui se sont tenus à ses côtés sur les scènes du monde entier et ont contribué à créer sa musique intemporelle.Ouverture des portes à 20h15Accès PMR : 02 31 14 31 14 The Amy Winehouse Band

Votre billet est ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN VAULX EN VELIN Place de la Nation Rhône

18.0

EUR18.0.

