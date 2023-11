Etienne Fletcher & Marco Ema Voix D’Autre Continents CENTRE CHARLIE CHAPLIN, 28 mars 2024, VAULX EN VELIN.

Etienne Fletcher & Marco Ema Voix D’Autre Continents CENTRE CHARLIE CHAPLIN. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Centre Culturel Charlie Chaplin, (PLATES-R-2022-004055/57) présente: Embarquez pour une soirée canadienne rafraichissante avec Marco EMA, lauréat du prix ROSEQ/RIDEAU des diffuseurs européens 2023 (Québec) et Etienne FLECHTER du prix Linda Lemay, GRANBY tournée Europe Etienne Flechter, originaire de Regina en Saskatchewan, aux douces égratignures dans la voix trouve les bons mots pour traduire en chansons la vie, la mort, et ce qui respire entre les deux. Du rock au blues et du folk à la pop, sa musique diffuse une énergie contagieuse, douce et solaire. Marco Ema, aborde quant à lui dans ses chansons le passage à la vie adulte, et toutes les émotions qui en découlent comme la légèreté de l’être lorsqu’on tombe en amour. Ce jeune groupe Montréalais n’est pas sans rappeler les parisiens B.B. Brunes. Un vent de fraicheur dans la scène indie rock québécoise qui s’en vient !

Votre billet est ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN VAULX EN VELIN Place de la Nation Rhône

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici