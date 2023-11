MARCIA HIGELIN & SALOME LECLERC DECEMBRE EN FRANCOPHONIE CENTRE CHARLIE CHAPLIN, 30 novembre 2023, VAULX EN VELIN.

MARCIA HIGELIN & SALOME LECLERC DECEMBRE EN FRANCOPHONIE CENTRE CHARLIE CHAPLIN. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Centre Culturel Charlie Chaplin, (PLATES-R-2022-004055/57) présente: Elle dit de la musique que c’est « sa langue maternelle et que c’est elle qui la compose, pas l’inverse ». Ses textes sont engagés et intimes, sa voix singulière et envoutante ! Se rendre digne de son nom sans rien concéder de sa vérité propre. Tel est l’enjeu secret de Marcia qui chante à cœur ouvert, avec dans la voix des nuances qui émeuvent. Prenant accessoirement en compte le poids ou le prestige de la filiation, la fille d’Arthur H et petite fille du grand Jacques s’impose sur scène, dans ce piano voix sans filet, comme une artiste libre et audacieuse. Nomade, elle colore d’accents fados, d’effluves orientales et emprunte tout à la fois au jazz vocal et au R’n’B les titres de son 1er EP Prince de Plomb. Venez vite découvrir celle qui a déjà tout d’une grande, bienvenue dans la famille ! Autrice, compositrice et interprète, Salomé Leclerc développe un post-folk alternatif aux détours rock. Elle possède une voix à la fois agile, chaude et mystérieuse au service de textes emprunts de mélancolie et de lumière. Véritable autodidacte, Salomé approche ses chansons de façon artisanale. Elle les habite, et se laisse porter par les vibrations de sa guitare électrique pour nous offrir des chansons lumineuses, alternant entre la douceur intimiste d’un folk alternatif et des rifs rock plus rugueux. Son quatrième album co-réalisé avec son compatriote Louis-Jean Cormier, composé d’arrangements riches et d’orchestrations majestueuses, vient donner un souffle nouveau aux ballades introspectives de l’artiste établie au Québec et désormais en Europe.

Votre billet est ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN VAULX EN VELIN Place de la Nation Rhône

18.0

EUR18.0.

