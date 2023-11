MANU GALURE DECEMBRE EN FRANCOPHONIE CENTRE CHARLIE CHAPLIN, 28 novembre 2023, VAULX EN VELIN.

MANU GALURE DECEMBRE EN FRANCOPHONIE CENTRE CHARLIE CHAPLIN. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 19:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Centre Culturel Charlie Chaplin, (PLATES-R-2022-004055/57) présente: Après plus de deux ans de tour de France, 10 000 km de marche et près de 400 concerts, Manu Galure a des histoires à raconter et à chanter. Gage d’une ouverture de la 3ème édition de Décembre en Francophonie joyeuse et vivifiante ! Sur la scène, un piano à queue et un piano droit, dont Manu Galure joue avec les pieds, avec des marteaux, avec une meuleuse. Les histoires ressemblent aux musiques et aux sonorités qui les accompagnent : elles sont étranges, amusantes, grinçantes et pleines de malice. Martyriser des fables, inventer des univers extravagants, faire rire et surprendre… Manu Galure jurera qu’il n’aime pas les enfants, mais voilà qu’il se met, pour la première fois, à leur écrire des chansons !

CENTRE CHARLIE CHAPLIN VAULX EN VELIN Place de la Nation Rhône

