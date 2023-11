ANIMAL CIRQUE ALFONSE CENTRE CHARLIE CHAPLIN, 21 novembre 2023, VAULX EN VELIN.

ANIMAL CIRQUE ALFONSE CENTRE CHARLIE CHAPLIN. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:00 (2023-11-21 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Centre Culturel Charlie Chaplin, (PLATES-R-2022-004055/57) présente: « Animal », petit dernier du Cirque Alfonse, fusionne traditions ancestrales et touche de modernité, tel un kaléidoscope éblouissant. Un petit détour à la ferme vous tente ? Préparez-vous à faire meuh… Les artistes-fermiers déploient leurs talents, jonglent avec nos émotions, enchaînent les acrobaties et les rythmes funk entraînants, accompagnés d’animaux déjantés qui feront palpiter les cœurs et pétiller les regards. Animal est un cri vibrant, un appel à la liberté et à l’audace. Les spectateurs sont invités à plonger au cœur d’une aventure trépidante, à sentir le vent de la ferme souffler sur leur visage et à embrasser l’essence même de l’enfance. Un spectacle puissant, qui rappelle que la ferme, avec son énergie frénétique et ses créatures fantasques, est un univers à part entière, où les rêves prennent forme et où la folie douce illumine nos vies. Hi-hah !

CENTRE CHARLIE CHAPLIN VAULX EN VELIN Place de la Nation Rhône

18.0

EUR18.0.

