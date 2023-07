Créa au Naturel Vauloyer Ballay, 12 juillet 2023, Ballay.

Ballay,Ardennes

Créa au NaturelVenez réapprendre à profiter de moments de bien-être proches de la nature.Dans une environnement naturel, apprenez à réaliser vos cosmétiques et vos produits ménagers pendant un atelier, prenez un moment de bien-être lors de soins énergétiques (Reiki) ou redécouvrez les plantes autrement à travers des balades. Ouvert les week-ends et durant les vacances scolaires. Inscription et prise de rendez-vous obligatoire.

Vauloyer

Ballay 08400 Ardennes Grand Est



Créa au NaturelLearn to enjoy moments of well-being close to nature in a natural environment, learn to make your own cosmetics and household products during a workshop, take a moment of well-being during energy treatments (Reiki) or rediscover plants in a different way through walks. Open on weekends and during school vacations. Registration and appointment required

Créa au NaturelAprenda a fabricar sus propios cosméticos y productos para el hogar en un entorno natural durante un taller, tómese un momento de bienestar durante los tratamientos energéticos (Reiki) o redescubra las plantas de una manera diferente a través de paseos. Abierto los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Se requiere inscripción y cita previa

Créa au NaturelLernen Sie wieder, wie Sie naturnahe Momente des Wohlbefindens genießen können.In einer natürlichen Umgebung lernen Sie in einem Workshop, wie Sie Ihre eigenen Kosmetika und Haushaltsprodukte herstellen, nehmen Sie sich einen Moment des Wohlbefindens bei einer Energiebehandlung (Reiki) oder entdecken Sie Pflanzen auf andere Weise bei Spaziergängen wieder. Geöffnet an Wochenenden und während der Schulferien. Anmeldung und Terminvereinbarung erforderlich

