Château-la-Vallière Indre-et-Loire Château-la-Vallière Rendez-vous mensuel de véhicules anciens au château de Vaujours, tous les quatrièmes dimanches du mois de 9:30 à 11:30, organisé par l’association Les Amis du Château de Vaujours et ses bénévoles. Café, thé, croissants, pâtisseries et boissons non-alcoolisées en vente sur place au profit de l’association. Événement labellisé Nouvelles Renaissances pour 2021 par la Région Centre-Val de Loire.

info@chateaudevaujours.fr +33 2 47 26 14 60 http://www.chateaudevaujours.com/

Avec les soutiens de la Mairie de Château-La-Vallière, du Département d’Indre-et-Loire, de Classic Auto Invest, de Sport Rétro Touraine, du Camping l’Arada Parc et de l’Association Les Amis Du Château de Vaujours. Chateau de Vaujours

