Vaujours Rétro Camping Château-la-Vallière, 9 juillet 2022, Château-la-Vallière.

Vaujours Rétro Camping Château-la-Vallière

2022-07-09 – 2022-07-09

Château-la-Vallière 37330 Château-la-Vallière

Exposition de caravanes vintages dans les ruines verdoyantes du château médiéval de Vaujours à Château-la-Vallière lors du weekend du 9 et 10 juillet 2022, organisée par les associations Les Amis du Château de Vaujours et Rétro Camping Club de France.

Programme:

– SAMEDI

>16h : Course de sac

>18h : Concours Mme & Mr. Camping*

(meilleur couple déguisé gagne le repas)

>20h : Repas, formule à 15 €*

(réservation avant le 1er juillet, appelez au 02.47.26.14.60)

>Soirée ambiancée par Musiclaude

– DIMANCHE

>Midi : Concours Super Cuisto Camping + Picnic

>Après-midi : Visite guidée des Ruines* (boisson offerte)

>16h : Goûter Gaufres Maison

Buvette tout le weekend.

Événement labellisé Nouvelles Renaissances 2022 par la Région Centre-Val de Loire.

Avec les soutiens de la Mairie de Château-La-Vallière

+33 2 47 26 14 60

