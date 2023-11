Lux – Compagnie la Vouivre L’InterValle, 17 mars 2024, VAUGNERAY.

La CCVL (L-D-20-1533 / L-R-21-4097) En accord avec LA VOUIVRE C’est une histoire où le noir et le blanc sont des personnages, où la lumière est le narrateur. C’est l’histoire d’une nuit blanche où s’étalent toutes les couleurs du noir, une histoire à dormir debout.Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est l’obscurité. Ce n’est pas le blanc qui rassure, c’est la lumière. Observer, apprivoiser ses émotions, avancer avec ses craintes, sa timidité, sa maladresse, c’est beau. On grandit, on s’épanouit, on se mêle au monde en couleurs. Même pas peur !LUX propose une vision poétique, qui invite avec douceur, à explorer l’antre de l’obscurité, ses visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière.Cette épopée poétique donne de l’espace, du temps à la rêverie, au voyage imaginaire et sensoriel, c’est un appel à l’étonnement, à l’intuition, au dialogue entre raison et imagination, entre le conscient et le non-conscient.—Danse / Jeune public, conseillé à partir de 5 ansPlacement libre, Assis Production : La VouivreDans le cadre de la saison culturelle 2023-2024 de L’InterValleTarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.Les bénéficiaires de tarifs réduits doivent présenter un justificatif en cours de validité lors de l’entrée dans la salle de spectacles. Dans le cas où un justificatif en cours de validité ne peut être présenté, la somme équivalant à la différence entre le tarif réduit et le plein tarif doit être réglée pour accéder à la salle.Pas de tarif réduit CE La Vouivre

L’InterValle VAUGNERAY 18 bis Chemin du Stade Rhône

