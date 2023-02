Vaudou Game LA CIGALE, 14 février 2023, PARIS.

14 février 2023

Natif du Togo, Peter Solo a construit un univers musical original et unique en fusionnant les gammes envoûtantes du vaudou à un afro-funk 70’s. Après avoir initié les musiciens qui l’accompagnent à sa musique et à ses valeurs, l’artiste togolais est parvenu à produire une transe rythmique imparable héritée de Fela Kuti et de James Brown qu’il a baptisée Vaudou Game. Écouter Vaudou Game, c’est du trémoussement assuré, du déhanchement garanti, de la danse en perfusion ! Vaudou Game Vaudou Game

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

