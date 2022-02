VAUDOU GAME La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

► VAUDOU GAME : Peter Solo et son Vaudou Game reviennent avec un quatrième album « Noussin », des retrouvailles pour à nouveau invoquer les divinités et les forces spirituelles. Tombant le masque énigmatique pour dévoiler son vrai visage, Peter Solo s’aventure sur quelques titres hors de sa gamme vaudou sacrée pour aller se reconnecter à ses années londoniennes où se sont écrits en lui des lignes de culture musicale britannique. Nul doute le vaudou Game est de retour pour un concert où le Vaudou et le diable vont côtoyer les Dieux de la danse… Lien : facebook.com/vaudougame/ ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 17€ \ Debout Réduit : 15€. ► Sur place : 21€.

