VAUDOU GAME + BADENYA La Cave, 26 mars 2022, Argenteuil.

VAUDOU GAME + BADENYA

La Cave, le samedi 26 mars à 20:30

VAUDOU GAME De retour avec un quatrième album intitulé « Noussin », Peter Solo se sépare pour la première fois de sa garde cuivrée, laissant saxophone, trompette et trombone hors des murs pour convier un arsenal de claviers. Tombant le masque énigmatique pour dévoiler son vrai visage, Peter Solo s’aventure sur quelques titres hors de sa gamme vaudou sacrée pour aller se reconnecter à ses années londoniennes, pour envoyer quelques clins d’œil à cette période de sa vie où se sont écrits en lui des lignes de culture musicale britannique. NOUSSIN est un message d’espoir autant qu’un appel au rassemblement ! Entre tradition vaudou du Togo et les musiques de transe que sont le blues, le funk ou le rhythm’n’blues de James Brown, Otis Redding et Wilson Pickett, VAUDOU GAME s’impose comme une résurgence salutaire de l’afro-beat, une machine à danser, mais avec une bonne dose d’humour. Difficile de rester impassible face à un tel déchainement rythmique porté par la voix braisée de Peter Solo et son Vaudou Game hypnotique, un vrai sortilège ! BADENYA Badenya Duo est né de la rencontre de Sékou Dembélé et Jérome Jouannic au Burkina Faso. Depuis, nos deux amis ne se sont jamais séparés. En parallèle de nombreux autres projets, ils nous proposent ici un duo acoustique, plus intimiste, au son de la kora, du balafon ou encore du n’goni. Dépaysement assuré !

7 / 14 €

Dans le cadre du festival PassWorld

La Cave 107 Rue Paul Vaillant Couturier 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



