La Batterie – Guyancourt, le samedi 28 mai à 20:30

VAUDOU GAME Dans la tradition de l’afro-funk qui a marqué l’histoire de la musique africaine des années 70, le groupe Vaudou Game, monté en France par le chanteur togolais Peter Solo, s’est imprégné des rituels vaudou pour produire une afro-funk dansante en diable. La particularité musicale du Togo est d’employer, lors des cérémonies vaudou, des gammes particulières, chantées en l’honneur des divinités et qui diffèrent de toutes celles des cultures voisines. L’idée d’intégrer ces gammes envoûtantes à une afro-funk 70’s énergique s’est imposée comme une évidence à Peter Solo. Mystique comme la culture vaudou d’Afrique de l’Ouest, et suintant comme un dancefloor de New-York, Vaudou Game groove comme un James Brown et met en trance comme un Fela Kuti. ANTIBALAS Live fulgurant dans la tradition afrobeat de Fela Kuti : rythme, groove, énergie pulsative irradient quand ce big band de Brooklyn entre en scène ! Avec une solide section de cuivres, un gang de percussionnistes experts, une rythmique funky et des textes chantés en anglais, espagnol et yoruba, Antibalas possède une puissance de feu prête à donner un nouveau souffle torride à l’afrobeat. Dans la plus pure tradition de Fela Kuti. Fer de lance du mythique label Daptone Records (Sharon Jones, Charles Bradley, …), imprégné d’influences musicales diverses, avec autant d’apports latino et ouest-africains, que purement américains, Antibalas est décapant de sons électriques et traditionnels. ▬▬▬▬▬▬ Pass 1 jour au tarif unique de 16€ / pass vendredi + samedi à 25€ Plus d’informations sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 16,00€

Musiques du monde Dans le cadre du Week-end musiques actuelles du monde

