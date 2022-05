VAUDEVILLES ETC … Théâtre de la Petite Rue Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai à Théâtre de la Petite Rue

Spectacle de fin d’année de l’Atelier Comédie dirigé par Céline Francès, créé à partir de textes de Georges Courteline, Georges Feydeau et Eugène Labiche. Spectacle de fin d’année de l’Atelier Comédie du Théâtre de la Petite Rue Théâtre de la Petite Rue 39 petite rue de la Viabert Lyon Bellecombe Métropole de Lyon

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:30:00;2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:30:00;2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T19:00:00

