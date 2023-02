Vaudeville, 4 mars 2023, Monts .

Vaudeville

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

2023-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-04

Monts

Indre-et-Loire

La ville est en cendres et dégage une fumée toxique. Au milieu de ce décor apocalyptique, un appartement est resté intact, c’est celui de Madame et Monsieur. Ici une fête se prépare, ce soir il faudra que tout aille pour le mieux ! Si tout va bien, Madame fiancera sa fille à un bon parti, Monsieur mettra un point final à sa thèse sur le bonheur et sera couronné de succès, les invités seront ravis et les petits fours bien servis ! Tandis que la maison dévoile peu à peu ses secrets et ses habitants, révélations et obstacles se succèderont jusqu’à les faire sombrer dans un cauchemar où chacun tentera de sauver ce qu’il a de plus précieux.

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/522836/vaudeville

Sophie Mourrat

Monts

