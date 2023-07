L’assemblée des arbres et des animaux Vaud Treignac, 8 août 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Retrouvez Agnès Sniter et Benoit Lelièvre au village de Vaud (lac des Bariousses) pour un moment de création et d’échanges sur les relations avec les êtres qui vous entourent : réalisation de masques-totem, contes, assemblée musicale et poétique.

Activité gratuite adultes et familles, réservation souhaitée..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 18:00:00. EUR.

Vaud

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Join Agnès Sniter and Benoit Lelièvre at the Village de Vaud (Lac des Bariousses) for a moment of creation and exchange on relationships with the beings around you: totem mask making, storytelling, musical and poetic assembly.

Free for adults and families, booking essential.

Únase a Agnès Sniter y Benoit Lelièvre en el pueblo de Vaud (Lac des Bariousses) para un momento de creación e intercambio sobre las relaciones con los seres que le rodean: fabricación de máscaras tótem, narración de cuentos, ensamblaje musical y poético.

Gratuito para adultos y familias, imprescindible reservar.

Treffen Sie Agnès Sniter und Benoit Lelièvre im Dorf Vaud (Lac des Bariousses) für einen Moment der Kreativität und des Austauschs über die Beziehungen zu den Wesen, die Sie umgeben: Herstellung von Totem-Masken, Märchen, musikalische und poetische Versammlung.

Kostenlose Aktivität für Erwachsene und Familien, Reservierung erwünscht.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze