Calvados Au delà du Grand Orne, un ancien faubourg, façonné par des éléments populaires et doté d’une parmi les plus anciennes paroisses de la ville, Saint Michel, a joué un rôle notable dans l’histoire caennaise.

La visite se pousuivra passage Canchy avec la découverte du cimetière Saint-Jean.

Une visite menée par Hélèna Thybert.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.

