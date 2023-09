Création d’une petite vannerie sauvage au pays de la loutre Vaubarlet Sainte-Sigolène, 22 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Création d’une petite vannerie sauvage au pays de la loutre. Balade de découverte nature agrémentée de la réalisation d’une petite vannerie sauvage avec Marine SCHMITT “Passeuse de nature”. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Vaubarlet

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Creation of a small wild basket in otter country. Nature discovery walk with the creation of a small wild basket with Marine SCHMITT ?Passeuse de nature? Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Creación de una pequeña cesta salvaje en el país de las nutrias. Paseo de descubrimiento de la naturaleza que incluye la creación de una pequeña cesta salvaje con Marine SCHMITT « Passeuse de nature ». Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Herstellung einer kleinen wilden Korbflechterei im Land des Fischotters. Entdeckungsspaziergang in der Natur mit Herstellung einer kleinen wilden Korbflechterei mit Marine SCHMITT, Passeuse de nature ». Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

