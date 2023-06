Fête de la pêche Vaubarlet Sainte-Sigolène, 10 juin 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Fête de la pêche à Vaubarlet : deux bassins à truites aménagés pour initier vos enfants à cette activité !

Sur place, possibilité de restauration rapide..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11

Vaubarlet

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Fishing festival in Vaubarlet: two trout ponds to introduce your children to this activity!

On the spot, possibility of fast food.

Fiesta de la pesca en Vaubarlet: ¡dos estanques de truchas para iniciar a sus hijos en esta actividad!

En el lugar, posibilidad de comida rápida.

Angelfest in Vaubarlet: Zwei Forellenbecken wurden angelegt, um Ihre Kinder in diese Aktivität einzuführen!

Vor Ort besteht die Möglichkeit, Fastfood zu essen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron