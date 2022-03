Vauban, l’Etoile! Visite guidée fantaisiste à la Tour de l’abbaye de Watten Abbaye de Watten Watten Catégories d’évènement: Nord

le samedi 23 avril à 17:00

Le périple de Sébastien Le Prestre de Vauban à bord de sa Basterne, sur les traces de ses Traités humanistes des “Oïsivetés” que des marchands ambulants déclineront d’une manière poétique et non sans un soupçon d’humour… Durée: 1 heure. Infos au: 06.70.74.30.78.

Entrée gratuite.

Visite guidée fantaisiste du samedi 23 avril à 17 heures, Tour de La Montagne de Watten proposée par l'association Le Conservatoire. Abbaye de Watten 25 rue de la Montagne 59143 Watten

2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T18:00:00

