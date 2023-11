Concert brésilien – Valéria & Cie Vau Gaillard Bruz, 23 novembre 2023, Bruz.

Concert brésilien – Valéria & Cie Jeudi 23 novembre, 20h00 Vau Gaillard Tarifs : À l’unité de 2 à 5 €. Famille 8 €. Gratuit pour les élèves de l’école de musique

Musique sur la Rive Sud offrira cette année quelques concerts exceptionnels. Parmi ceux-ci, le concert de l’ensemble de musique brésilienne de la chanteuse et danseuse Valeria Wanda, brésilienne d’origine et bruzoise depuis maintenant plusieurs années.

Valeria Wanda est connue et reconnue au Brésil pour son grand talent et sa connaissance pointue des cultures et traditions musicales du pays. Elle sera accompagnée pour l’occasion par trois amies musiciennes, qui ensemble forment le groupe Valeria et Cie.

Un moment musical festif et plein de couleurs!

Rendez-vous le jeudi 23 novembre à 20h au Vau Gaillard. Réservations et billetterie sur : www.musique-rivesud.fr

À l’unité de 2 à 5 €. Famille 8 €. Gratuit pour les élèves de l’école de musique.

Vau Gaillard Rue des Peupliers 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

Concert musique

École de Musique sur la Rive Sud