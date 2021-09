Lille Ecole Supérieure de Journalisme Lille, Nord “Vassilis Alexakis, de l’enquête journalistique à la quête romanesque” par Bernard Alavoine et Sylvie Tournadre Ecole Supérieure de Journalisme Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Vassilis Alexakis, de l’enquête journalistique à la quête romanesque” par Bernard Alavoine et Sylvie Tournadre Ecole Supérieure de Journalisme, 23 novembre 2021, Lille. “Vassilis Alexakis, de l’enquête journalistique à la quête romanesque” par Bernard Alavoine et Sylvie Tournadre

Ecole Supérieure de Journalisme, le mardi 23 novembre à 18:00

Vassilis Alexakis est mort le 12 janvier 2021 à Athènes. Depuis son premier roman Le Sandwich (Julliard, 1974) jusqu’à La Clarinette (Seuil, 2015), il a construit une œuvre unique, écrite tant en Français qu’en Grec. C’est en 1961 qu’il fait le voyage d’Athènes à Lille pour suivre des études de journalisme à l’ESJ. Il raconte à plusieurs reprises cet épisode inaugural et formateur de sa vie dans ses romans, notamment dans Paris-Athènes (Fayard, 1997). Vassilis Alexakis n’a pas été très heureux à Lille, où il fait l’expérience de la solitude, souffrant du froid et du sentiment de l’exil qui ne le quittera jamais vraiment. Mais c’est à Lille puis dans les journaux où il travaille ensuite, au Monde, à La Croix, qu’il apprend son métier. Un métier de journaliste qui le fait vivre mais qui est aussi une sorte de préparation à celui de romancier. Est-ce uniquement un effet d’expérience ou plus profondément une forme choisie ? L’enquête trace un fil qui unit tous ses romans. Les livres de Vassilis Alexakis ne sont toutefois pas des documentaires mais bien des romans qui prennent le lecteur par la main et l’entrainent dans une quête. Que cherche le romancier ? Le manque, la perte, le vide, n’est-ce pas ce que vient combler indéfiniment le travail de l’écriture ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Vassilis Alexakis est mort en 2021 à Athènes. Il a appris son métier à Lille à l’ESJ. C’est aussi une préparation à celui de romancier. L’enquête trace un fil qui unit tous ses romans. Ecole Supérieure de Journalisme 50 rue Gauthier de Châtillon 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T18:00:00 2021-11-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ecole Supérieure de Journalisme Adresse 50 rue Gauthier de Châtillon 59000 Lille Ville Lille lieuville Ecole Supérieure de Journalisme Lille