Concert-récital Louis BAUDEL Salle des fêtes, 3 août 2023, Vassieux-en-Vercors. Louis BAUDEL, pianiste-interprète, chante le répertoire d’artistes français intemporels, REGGIANI, BREL, FERRAT, AZNAVOUR, BARBARA, BARRIERE, BRASSENS, CABREL, DASSIN, LAMA, LEFORESTIER, NOUGARO, SARDOU.

2023-08-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-03 00:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Louis BAUDEL, pianist-performer, sings the repertoire of timeless French artists, REGGIANI, BREL, FERRAT, AZNAVOUR, BARBARA, BARRIERE, BRASSENS, CABREL, DASSIN, LAMA, LEFORESTIER, NOUGARO, SARDOU Louis BAUDEL, pianista-intérprete, canta el repertorio de artistas franceses intemporales, REGGIANI, BREL, FERRAT, AZNAVOUR, BARBARA, BARRIERE, BRASSENS, CABREL, DASSIN, LAMA, LEFORESTIER, NOUGARO, SARDOU Louis BAUDEL, Pianist und Interpret, singt das Repertoire zeitloser französischer Künstler, REGGIANI, BREL, FERRAT, AZNAVOUR, BARBARA, BARRIERE, BRASSENS, CABREL, DASSIN, LAMA, LEFORESTIER, NOUGARO, SARDOU

