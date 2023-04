Nuits des Forêts Baraque Forestière des Trois Frères – Parking de l’Echauda, 10 juin 2023, Vassieux-en-Vercors.

Dans le cadre du festival national Nuits des Forêts, nous vous invitons à partager un temps convivial en forêt ! L’objectif ? Partager nos savoirs, nos expériences sensibles et nos imaginaires autour de la forêt….

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 19:00:00. .

Baraque Forestière des Trois Frères – Parking de l’Echauda

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the national festival Nuits des Forêts, we invite you to share a convivial time in the forest! The objective? To share our knowledge, our sensitive experiences and our imaginations around the forest…

En el marco del festival nacional Nuits des Forêts, le invitamos a compartir un rato de convivencia en el bosque ¿Cuál es el objetivo? Compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias sensibles y nuestra imaginación en torno al bosque…

Im Rahmen des nationalen Festivals Nuits des Forêts laden wir Sie ein, eine gesellige Zeit im Wald zu verbringen! Was ist das Ziel? Unser Wissen, unsere sinnlichen Erfahrungen und unsere Vorstellungswelt rund um den Wald zu teilen…

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme