Spectacle théâtral Tera Conta Café Librairie Les Espelines, 10 juin 2023, Vassieux-en-Vercors.

Spectacle Théâtral Comique Conté Bruité. Par Patrick Sourdeval et Thierry Bertein : Ils sont deux, ils viennent des terres lointaines du nord de la France. Après leur passage, on raconte que ce qu’ils racontent….

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 21:30:00. EUR.

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Theatrical Comic Told Bruité show. By Patrick Sourdeval and Thierry Bertein : There are two of them, they come from the distant lands of northern France. After their passage, it is said that what they tell…

Espectáculo teatral de comedia y cuentos. Por Patrick Sourdeval y Thierry Bertein: Son dos, vienen de las lejanas tierras del norte de Francia. Tras su paso, se dice que lo que cuentan…

Comedy-Theater-Spektakel Erzählte Geräusche. Von Patrick Sourdeval und Thierry Bertein: Sie sind zwei, sie kommen aus den fernen Ländern Nordfrankreichs. Nachdem sie vorbeigekommen sind, erzählt man sich, dass das, was sie erzählen…

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme