Lecture concert « Du chant dans les arbres » Café Librairie Les Espelines, 18 mai 2023, Vassieux-en-Vercors.

Lecture par l’auteure, Jeanne Nathan, accompagnée au chant et à l’accordéon par Michelle Blanc. Tout public.

» Vous m’avez fait la courte échelle, mes aïeules, pour grimper les branches à rebours. Il m’a fallu remonter ces ruisseaux… ».

2023-05-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-18 21:30:00. .

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Reading by the author, Jeanne Nathan, accompanied on vocals and accordion by Michelle Blanc. For the general public.

« You gave me a shortcut, my ancestors, to climb the branches backwards. I had to climb up these streams… »

Lectura de la autora, Jeanne Nathan, acompañada a la voz y al acordeón por Michelle Blanc. Todos los públicos.

« Me disteis un atajo, antepasados míos, para trepar por las ramas hacia atrás. Tuve que trepar por estos arroyos… »

Lesung der Autorin Jeanne Nathan, begleitet von Michelle Blanc mit Gesang und Akkordeon. Für alle Altersgruppen.

« Ihr habt mir eine kurze Leiter gemacht, meine Vorfahren, um die Äste rückwärts zu erklimmen. Ich musste diese Bäche hinaufklettern… »

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme