Marché aux fleurs & aux plants Cour de l’école, 13 mai 2023, Vassieux-en-Vercors.

Marché aux plants et aux fleurs sur commande préalable au profit de l’Euro de l’école de Vassieux. Le samedi 13 mai, venez récupérer votre commande et la compléter en fonction du stock disponible. Sur place également : troc de graines, boissons & gâteaux..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

Cour de l’école Ecole Georges Magnat – Avenue Georges Magnat

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Market with plants and flowers on advance order for the benefit of the Euro of the school of Vassieux. On Saturday, May 13, come and get your order and complete it according to the available stock. Also on the spot: seed barter, drinks & cakes.

Mercado de plantas y flores en pre-pedido a beneficio del Euro de la escuela Vassieux. El sábado 13 de mayo, venga a recoger su pedido y complételo según las existencias disponibles. También in situ: trueque de semillas, bebidas y pasteles.

Markt für Setzlinge und Blumen auf Vorbestellung zugunsten des Euro der Schule von Vassieux. Am Samstag, den 13. Mai, können Sie Ihre Bestellung abholen und je nach verfügbarem Bestand ergänzen. Ebenfalls vor Ort: Tauschhandel mit Samen, Getränke & Kuchen.

