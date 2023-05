Concert ChanteCaille et les Elles du vent Eglise – Place des Martyrs, 12 mai 2023, Vassieux-en-Vercors.

Le groupe vocal de Vassieux « ChanteCaille , en première partie, accueillera ensuite trois voix féminin, « Les Elles du vent ». A capella, propose un répertoire de chants traditionnels venus d’ailleurs, « la compagnie qui se moque des frontières ».

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 23:00:00. .

Eglise – Place des Martyrs

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The vocal group of Vassieux « ChanteCaille, in first part, will welcome three female voices, « Les Elles du vent ». A capella, offers a repertoire of traditional songs from elsewhere, « the company that mocks borders »

El grupo vocal de Vassieux, « ChanteCaille », abrirá el espectáculo, seguido de tres voces femeninas, « Les Elles du vent ». A capella, ofrece un repertorio de canciones tradicionales de otros lugares, « la compañía que se burla de las fronteras »

Die Vokalgruppe aus Vassieux « ChanteCaille », die den ersten Teil des Abends bestreitet, empfängt anschließend drei weibliche Stimmen, « Les Elles du vent ». A capella, ein Repertoire traditioneller Lieder aus anderen Ländern, « la compagnie qui se moquer des frontières »

