Vestige du mur de l’Atlantique Vasouy Pennedepie, 23 septembre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Le Mur de l’Atlantique est un système de fortifications construit, à partir de 1941, par le Troisième Reich (organisation Todt), le long de la côte occidentale de l’Europe (des Pyrénées au nord de la Norvège).

Beaucoup d’éléments sont encore visibles dans le Pays d’Auge, nous en découvrirons quelques-uns à Pennedepie et Vasouy : blockhaus, concasseur à galets (qui fournissait le gravillon nécessaire pour le béton des constructions)…

La mémoire de la Brigade Piron, qui a libéré cette partie de la côte, sera également évoquée devant la tombe d’un soldat belge mort pendant les combats de la Libération..

2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Vasouy

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



The Atlantic Wall was a system of fortifications built by the Third Reich (Todt organization) from 1941 onwards, along the western coast of Europe (from the Pyrenees to northern Norway).

Many of the elements are still visible in the Pays d’Auge, and we’ll be discovering some of them at Pennedepie and Vasouy: blockhouses, pebble crushers (which provided the gravel needed for concrete construction)?

The memory of the Piron Brigade, which liberated this part of the coast, will also be evoked in front of the grave of a Belgian soldier who died during the Liberation battles.

El Muro Atlántico fue un sistema de fortificaciones construido a partir de 1941 por el Tercer Reich (Organización Todt) a lo largo de la costa occidental de Europa (desde los Pirineos hasta el norte de Noruega).

En el Pays d’Auge aún se pueden ver muchos elementos de estas fortificaciones, y en Pennedepie y Vasouy veremos algunos de ellos: blocaos, una trituradora de guijarros (que proporcionaba la grava necesaria para el hormigón de los edificios), etc

También se evocará la memoria de la Brigada de Piron, que liberó esta parte de la costa, ante la tumba de un soldado belga muerto durante los combates de la Liberación.

Der Atlantikwall ist ein System von Befestigungsanlagen, das ab 1941 vom Dritten Reich (Organisation Todt) entlang der Westküste Europas (von den Pyrenäen bis Nordnorwegen) errichtet wurde.

Viele Elemente sind im Pays d’Auge noch sichtbar, und wir werden einige davon in Pennedepie und Vasouy? entdecken: Blockhäuser, Kieselsteinbrecher (die den für den Beton der Gebäude notwendigen Kies lieferten)?

Am Grab eines belgischen Soldaten, der bei den Befreiungskämpfen ums Leben kam, wird auch an die Brigade Piron erinnert, die diesen Küstenabschnitt befreit hat.

